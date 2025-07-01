«Боруссия» — «Монтеррей»: ставка Романа Павлюченко на игру 1/8 финала клубного ЧМ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей».

Ставка: победа «Боруссии» за 1.82.

«Боруссия», в целом, конечно, хорошо провела групповой этап клубного ЧМ. Она ни разу не проиграла. Впрочем, квартет был не самый сложный у подопечных Ковача, из равных соперников — только «Флуминенсе». С ним они в очной схватке и сошлись в 1-м туре. Тогда дортмундцы провели не лучшую встречу, победу точно не заслужили. Но в обороне хорошо сыграла «Боруссия», Кобель на воротах всё «тащил». Итог — 0:0.

Ну а затем последовали более простые матчи для «Боруссии», по крайней мере, так казалось. Ведь две игры вышли совершенно разными. Сперва была встреча с «Мамелоди Сандаунз», про который не все слышали до этого турнира. Но африканцы отличный футбол демонстрировали в группе, собственно, едва они не поделили очки с «Боруссией», забив той три мяча. Немцы все же победили — 4:3. Ну а с «Ульсаном» была более ожидаемая встреча и исход — 1:0.

«Монтеррей» же в целом стал одним из главных открытий этого клубного ЧМ. В группе он был явным фаворитом в борьбе за третью строчку. Ведь в соперниках, помимо слабой «Уравы», были «Интер» и «Ривер Плейт», два статусных клуба. Однако мексиканцы со всеми сыграли хорошо. Как раз с двумя более сильными оппонентами они поделили очки, где-то даже близко к победе были — 1:1 с «Интером» и 0:0 — с «Ривер Плейт». Ну а в 4-м туре «Монтеррей» уже уверенно «переехал» «Ураву» — 4:0.

Так что да, «Монтеррея» точно стоит опасаться. Но я всё-таки буду смотреть на уровень футболистов. «Боруссия» такие матчи умеет выигрывать, тем более она неплохо в последние месяцы прошлого сезона выглядела, в группе КЧМ ни разу не уступила», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».