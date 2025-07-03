США — Гватемала: прогноз на полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру США — Гватемала.

Ставка: победа США с форой (-1.5) за 1.81.

Под руководством Маурисио Почеттино американская команда установила антирекорд по поражениям подряд с новым тренером. Однако на турнире выглядит на удивление бодро.

«Звёздно-полосатые» одержали все три возможные победы на групповом этапе, а в четвертьфинале прошли крепкую сборную Коста-Рики. Пришлось, правда, проводить серию послематчевых пенальти, но по игровым аспектам они были лучше. Чаще владели мячом, нанесли больше ударов и заслужили победу.

Что касается сборной Гватемалы, то ей отчасти повезло оказаться в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ. В четвертьфинале она обыграла сборную Канады. Но есть нюанс. Оказалась сильнее только благодаря серии пенальти и удалению в составе соперника. Если никаких форс-мажоров не будет, США должны побеждать уверенно и выходить в финал.