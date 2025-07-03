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Мексика — Гондурас: прогноз на матч 3 июля

Мексика — Гондурас: прогноз на матч 3 июля
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика — Гондурас.

Ставка: Мексика победит с форой (-1.5) за 2.01.

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Сборная Мексики показывает высокий уровень. Выиграла Лигу наций КОНКАКАФ, ярко провела контрольные встречи перед Золотым кубком КОНКАКАФ. А на самом турнире выиграла группу, где также была крепкая Коста-Рика. В полуфинал попала благодаря победе над Саудовской Аравией всухую — 2:0.

Даже удивительно, что букмекеры к этой минуте считают фаворитом турнира не Мексику, а США. Пусть перевес в шансах и не такой большой. Соперник-то тоже скромный. Сборной Гондураса отчасти повезло бороться за выход в финале. Начала групповой этап она с крупного поражения от сборной Канады — 0:6. А в четвертьфинале прошла сборную Панамы, хотя уступила по всем игровым аспектам.

Чего ловить Гондурасу в матче с Мексикой — непонятно. История противостояний полностью на стороне мексиканцев. В среднем за игру с командой Гондураса они забивают почти два мяча, а пропускают — меньше одного. Последняя встреча в 2024 году завершилась со счётом 4:0 в их пользу. Чего-то похожего стоит ждать и теперь.

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