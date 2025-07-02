Андрей Рублёв — Ллойд Харрис: прогноз на матч 2 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру второго круга Уимблдона-2025 Андрей Рублёв — Ллойд Харрис.

Ставка: победа Рублёва с форой (-4.5 гейма) за 1.90.

Судьба-злодейка уже не раз сводила на корте Андрея Рублёва и Ллойда Харриса. На Уимблдоне тоже им доводилось встречаться. Дело было в 2021 году, причём также во втором раунде. Тогда россиянин одержал победу со счётом 3:0 (6:1, 6:2, 7:5). Однако наиболее обидным для южноафриканского теннисиста наверняка станет самый последний матч.

Рублёв и Харрис встречались в этом году на «Ролан Гаррос», и российский спортсмен выиграл со счётом 3:1 (6:4, 4:6, 6:3, 6:1). А дело было в первом круге. То есть не успел Ллойд начать, как вылетел. Разумеется, теперь выйдет на площадку с особенной мотивацией. Вот только вряд ли получится отомстить.

Рублёв начал Уимблдон-2025 с трудовой победы над неуступчивым Ласло Джере. Встреча продлилась более трёх часов и отняла много сил. Однако и Харрис преимущества в свежести не получит, поскольку Зизу Бергса в первом раунде тоже обыграл за четыре партии. А при прочих равных Андрей должен быть сильнее за счёт класса.