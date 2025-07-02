Соболенко — Боузкова: прогноз «Чемпионата» на матч Уимблдона

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру второго круга Уимблдона-2025 Арина Соболенко — Мари Боузкова.

Ставка: тотал больше 18.5 гейма за 1.90.

Арина Соболенко является фаворитом турнира. Безоговорочным и логичным. Физически она превосходит практически всех конкуренток и является одной из сильнейших теннисисток мира к этой минуте. Причём и форму поддерживает солидную: полуфинал турнира в Берлине, финал «Ролан Гаррос», победа на Madrid Open и дальше по списку.

Белорусская спортсменка перед стартом Уимблдона тренировалась вместе с Янником Синнером и Новаком Джоковичем и кое-что успела почерпнуть для себя из этого. В первом раунде турнира она без особых проблем справилась с Карсон Брэнстин из Канады (6:1, 7:5). Разумеется, является фаворитом и в предстоящем матче.

За счёт класса Соболенко должна выходить в следующий раунд, но разгромной победы мы бы ждать не стали. У Мари Боузковой приличная первая подача, да и в очных встречах она держится обычно бодро на фоне звёздной соперницы. Скорее всего, в предстоящем матче будет больше 18.5 гейма.