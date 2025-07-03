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«Зенит» — «Динамо» Мх: букмекеры оценили шансы команд

«Зенит» — «Динамо» Мх: букмекеры оценили шансы команд
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В четверг, 3 июля, в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом петербургскую команду. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.36, что приблизительно равно 70% вероятности.

Победа махачкалинского «Динамо» оценивается в 9.10 (10%), а ничейный исход представлен в линии за 4.90 (20%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.

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