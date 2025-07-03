«Зенит» — «Динамо» Махачкала: определён самый вероятный счёт

В четверг, 3 июля, в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом петербургскую команду. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.38, что приблизительно равно 70% вероятности.

Победа махачкалинского «Динамо» оценивается в 8.80, а ничейный исход представлен в линии за 4.90.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.

Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу петербуржцев (7.50). Победа «Зенита» 2:1 идёт за 8.50, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 9.00.