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«Зенит» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на товарищескую игру «Зенит» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: «Зенит» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.14.

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У «Зенита» сохранился костяк, который с каждой новой игрой будет всё больше привыкать друг к другу. Тот же Александр Соболев уже чувствует себя раскрепощённо.

Трансфер Жерсона из «Фламенго» пока под вопросом, а других новичков не было. Да и как показывает встреча с завсегдатаем еврокубков «Црвеной Звездой», это и не нужно. Впереди у подопечных Сергея Семака товарищеский матч ещё с одной европейской командой — швейцарским «Сьоном». И это будет даже более интересно, поскольку уже подтянутся физические кондиции.

Что же до матча с махачкалинским «Динамо», то он пройдёт в Санкт-Петербурге, в комфортной обстановке. Махачкалинцы недавно в двух таймах с «Краснодаром» смотрелись привычно собранно. На этот раз тоже наверняка захотят проявить себя и строго сыграют в обороне. Но «Зенит» в хорошем настроении, а потому логично ждать его победу.

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