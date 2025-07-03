«Краснодар» — ЦСКА: букмекеры оценили вероятность счёта 0:0 в Суперкубке России

12 июля на стадионе «Казань-Арена» состоится матч за Суперкубок России — 2025 между ЦСКА и «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Быки» стали чемпионами РПЛ в прошлом сезоне, а армейцы выиграли Кубок России.

«Краснодар» второй раз в своей истории примет участие в матче за Суперкубок России. В минувшем розыгрыше он проиграл «Зениту» со счётом 2:4.

ЦСКА за последние семь лет дважды участвовал в матчах за Суперкубок. Оба раза основное время заканчивалось вничью без голов — в 2023-м с «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.) и в 2018-м с «Локомотивом» (0:0, 1:0 д. вр).

Заключить пари на тотал меньше 0.5 мяча по итогам основного времени предлагается с коэффициентом 7.30.