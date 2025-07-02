Эксперты назвали шансы Карена Хачанова пройти в третий круг Уимблдона

2 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором встретятся 17-й сеяный россиянин Карен Хачанов и представитель Японии Синтаро Мочизуки.
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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитом россиянина. Сделать ставку на победу Хачанова предлагается с коэффициентом 1.15. Победу японского теннисиста оценили в 5.50.
На успех Карена в трёх сетах можно сделать ставку за 2.05. На то, что Мочизуки выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.69. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 1.65.
В первом круге Хачанов победил американца Маккензи Макдональда — 7:5, 6:4, 6:4. Мочизуки на этом турнире уже преодолел квалификацию, а в стартовом матче основного турнира отыгрался в противостоянии с итальянцем Джулио Цеппьери — 2:6, 3:6, 6:3, 7:6, 7:5.
В третьем круге победитель сыграет с сильнейшим в противостоянии Нуну Боржеш — Билли Харрис. Теннисисты раньше не встречались друг с другом.
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