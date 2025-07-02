Эксперты оценили шансы Андрея Рублёва выйти в третий круг Уимблдона

2 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором встретятся 14-й сеяный россиянин Андрей Рублёв и представитель ЮАР Ллойд Харрис.
Букмекеры считают фаворитом россиянина. Сделать ставку на победу Рублёва предлагается с коэффициентом 1.32. Победу южноафриканского теннисиста оценили в 3.40.
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На успех Андрея в трёх сетах можно сделать ставку за 2.90. На то, что Харрис выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.36. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 1.40.
В первом круге Рублёв победил серба Ласло Джере — 6:0, 7:6, 6:7, 7:6. Харрис в стартовом матче оказался сильнее бельгийца Зизу Бергса — 7:6, 7:6, 6:7, 6:2.
В третьем круге победитель сыграет с сильнейшим в противостоянии Адриан Маннарино — Валентин Руае. Теннисисты ранее трижды встречались друг с другом, все эти матчи выиграл Рублёв, в том числе и встречу на «Ролан Гаррос» в этом сезоне.
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