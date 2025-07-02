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Эксперты оценили шансы Андрея Рублёва выйти в третий круг Уимблдона

Эксперты оценили шансы Андрея Рублёва выйти в третий круг Уимблдона
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2 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором встретятся 14-й сеяный россиянин Андрей Рублёв и представитель ЮАР Ллойд Харрис.

Букмекеры считают фаворитом россиянина. Сделать ставку на победу Рублёва предлагается с коэффициентом 1.32. Победу южноафриканского теннисиста оценили в 3.40.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ллойд Харрис
320
ЮАР
Ллойд Харрис
Л. Харрис

На успех Андрея в трёх сетах можно сделать ставку за 2.90. На то, что Харрис выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.36. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 1.40.

В первом круге Рублёв победил серба Ласло Джере — 6:0, 7:6, 6:7, 7:6. Харрис в стартовом матче оказался сильнее бельгийца Зизу Бергса — 7:6, 7:6, 6:7, 6:2.

В третьем круге победитель сыграет с сильнейшим в противостоянии Адриан Маннарино — Валентин Руае. Теннисисты ранее трижды встречались друг с другом, все эти матчи выиграл Рублёв, в том числе и встречу на «Ролан Гаррос» в этом сезоне.

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