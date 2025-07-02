Букмекеры назвали шансы Дианы Шнайдер пройти в третий круг Уимблдона

2 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором встретятся 12-я сеяная россиянка Диана Шнайдер и представительница Франции Диан Парри.

Букмекеры считают фаворитом россиянку. Сделать ставку на победу Шнайдер предлагается с коэффициентом 1.28. Победу французской теннисистки оценили в 3.70.

На успех Дианы в двух сетах можно сделать ставку за 1.80. На то, что Парри выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.94. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 3.30.

В первом круге Шнайдер победила японку Моюку Утидзиму — 7:6, 6:3. Парри на старте Уимблдона оказалась сильнее Петры Мартич — 4:6, 6:3, 6:2.

В третьем круге победитель сыграет с сильнейшим в противостоянии Виктория Томова — Сонай Картал. Теннисистки раньше не встречались друг с другом.