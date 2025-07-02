Букмекеры назвали фаворита клубного чемпионата мира перед 1/4 финала

Минувшей ночью на клубном чемпионате мира определились последние четвертьфиналисты. В борьбе за главный трофей осталось восемь команд. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.
Главным фаворитом аналитики по-прежнему считают «ПСЖ». Шансы парижан оценили котировкой 3.10. В четвертьфинале команда Луиса Энрике встретится с мюнхенской «Баварией». На успех мюнхенцев можно сделать ставку за 7.00.
Поставить на то, что Хаби Алонсо выиграет с «Реалом» первый же турнир, можно с котировкой 3.75. «Королевский клуб» в четвертьфинале сразится с дортмундской «Боруссией» (20.00).
Шансы лондонского «Челси» оценили в 5.00. Англичане во втором раунде плей-офф встретятся с «Палмейрасом» (15.00).
Сделать ставку на то, что клубный чемпионат мира выиграет главная сенсация первого раунда плей-офф «Аль-Хиляль», можно за 13.00. Клуб из Саудовской Аравии встретится в четвертьфинале с «Флуминенсе» (15.00).
Матчи 1/4 финала пройдут 4-5 июля.