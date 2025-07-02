Светлана Журова: букмекеров запрещать нельзя — хочется, чтобы спорт развивался

Депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «РИА Новости» прокомментировала скандал вокруг футболиста «Сочи» Владимира Писарского, которого подозревают в заключении пари на матчи своего клуба.

«Индустрия ставок — благодатная почва для возникновения не очень хороших историй. Но польза целевых отчислений от букмекерского бизнеса для поддержки спорта очевидна. Даже предыдущие годы показали, какое это подспорье. Много мероприятий и уровня спорта высших достижений, и массового спорта было на эти деньги проведено, даже в нашем виде спорта. И основные ставки делаются как раз на футбол. Так что запрещать совсем их не надо — хочется, чтобы спорт развивался», — отметила Журова.

Ранее стало известно, что друг Писарского сделал 14 ставок на стыковой матч между «Сочи» и «Пари НН», в котором форвард получил красную карточку. Сам футболист утверждает, что дал деньги товарищу в долг, не подозревая о том, что тот будет заключать пари на эти средства.