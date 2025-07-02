Спортивные федерации до конца 2025 года будут получать деньги от РСФ без конкурса

Спортивные федерации и лиги до конца 2025 года смогут получать отчисления букмекеров из Российского спортивного фонда (РСФ) без конкурса. Временный порядок использования этих средств разработало Министерство спорта, сообщают «Ведомости».

В переходный период РСФ будет перечислять федерациям и лигам целевые отчисления букмекеров без проведения каких-либо дополнительных конкурсных процедур. Использовать эти деньги можно будет только на развитие детско-юношеского, массового и адаптивного спорта, а финансируемые за счёт средств из РСФ мероприятия обязательно должны входить в Единый календарный план спортивных мероприятий на 2025 год.

Федерации и лиги смогут тратить отчисления на аренду спортивных объектов, проживание и проезд спортсменов, закупку наград для победителей соревнований, антидопинговое обеспечение, а также организацию общественной безопасности на спортивных мероприятиях.

Спортивные организации, желающие получить финансирование от РСФ, должны будут направлять заявки. Расходы на событие должны быть сопоставимы с затратами на него в прошлом году с учётом уровня инфляции. Перевод целевых отчислений будет производиться строго в пределах сумм, поступивших в РСФ в 2025 году, и только по заявкам, поданным федерациями и лигами до 1 декабря текущего года. Непосредственным рассмотрением заявок на финансированием займётся Центр спортивной подготовки сборных команд России при Минспорте (ЦСП).

Закон о создании РСФ подписал президент России Владимир Путин 24 июня.