«Зенит» — «Динамо» Махачкала: ставки и прогнозы на товарищеский матч 3 июля
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В четверг, 3 июля, в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом петербургскую команду. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.38, что приблизительно равно 70% вероятности.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Победа махачкалинского «Динамо» оценивается в 8.80, а ничейный исход представлен в линии за 4.90.
Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.
Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу петербуржцев (7.50). Победа «Зенита» 2:1 идёт за 8.50, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 9.00.
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