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Гендиректор ЕРАИ оценил долю нелегального букмекерского рынка в России

Гендиректор ЕРАИ оценил долю нелегального букмекерского рынка в России
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Генеральный директор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачёв оценил долю нелегального букмекерского рынка в России, передаёт «РБ Спорт».

«Мы оптимизировали алгоритмы поиска в сети Интернет и кратно увеличили информацию по сайтам с незаконными организаторами азартных игр. За всё время мы направили 153 тыс. ссылок, которые были заблокированы. Всего ссылок направили гораздо больше. Сложно оценить долю серого рынка, но думаю, что его доля составляет порядка 20%», — заявил Грачёв.

Он также отметил, что по итогам 2025 года целевые отчисления букмекеров должны составить 37-38 млрд рублей.

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