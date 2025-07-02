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Гендиректор ЕРАИ: у некоторых спортивных федераций более 45% отчислений ушли не туда

Гендиректор ЕРАИ: у некоторых спортивных федераций более 45% отчислений ушли не туда
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Генеральный директор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев в интервью «РБ Спорт» прокомментировал слова министра спорта РФ Михаила Дегтярёва о том, что часть целевых отчислений ушла «не туда».

«Факт в том, что в 2024 году был представлен отчёт Счётной палаты, который говорит о том, что из числа проверяемых федераций более 45% целевых отчислений ушли «не туда». Насколько мне известно, чаще всего целевые средства были размещены на депозитах. С них получали проценты. Деньги работали, но не в ту сторону», – отметил Грачёв.

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда, который будет распределять целевые отчисления со ставок на зарубежные соревнования.

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