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Альберт Батыргазиев — Джеймс Диккенс: ставки и коэффициенты на бой 2 июля

Альберт Батыргазиев — Джеймс Диккенс: ставки и коэффициенты на бой 2 июля
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2 июля в Стамбуле (Турция) состоится турнир IBA.Pro 7 Champion’s Night. В его главном бою временный чемпион WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) россиянин Альберт Батыргазиев (12-0, 8 KO) сразится с британцем Джеймсом Диккенсом (35-5, 14 KO).

Начало события ожидается ориентировочно в 23:00 мск. Посмотреть прямой эфир боя можно будет можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец».

Букмекеры считают явным фаворитом россиянина, на него можно сделать ставку с коэффициентом 1.07, в то время как на Диккенса предлагают котировку 8.85.

Ничья маловероятна, поставить на такое развитие событий можно за 29.00.

На ТБ 10.5 раунда можно заключить пари за 1.63, а обратный исход котируют за 2.15.

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