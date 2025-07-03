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Мирра Андреева — Лючия Бронцетти: прогноз на матч 3 июля

Мирра Андреева — Лючия Бронцетти: прогноз на матч 3 июля
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру второго круга Уимблдона-2025 Мирра АндрееваЛючия Бронцетти.

Ставка: тотал меньше 17.5 гейма за 2.10.

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Мирра Андреева начала выступление на Уимблдоне-2025 с победы. В первом круге в соперницы ей досталась египетская теннисистка Маяр Шериф. Встреча продлилась 1 час 20 минут. У россиянки не получилось ни одной подачи навылет, но итоговый счёт говорит сам за себя — 6:3, 6:3.

Если Шериф была в конце сотни рейтинга, то предстоящая соперница уже гораздо ближе к середине. Лючия Бронцетти находится на 63-й позиции и, по идее, представляет большую опасность. Однако есть одна деталь, которая пойдёт на руку Мирре.

В первом круге Уимблдона итальянская спортсменка обыграла Хиль Белен Тайхман из Швейцарии (6:4, 7:5), но на двух травяных турнирах перед этим с треском провалилась. В первом круге Ноттингема получила 0:6 и 4:6 от Антонии Ружич, а в первом раунде Истборна — 0:6 и 1:6 от Александры Эалы. С такой соперницей у россиянки не должно возникнуть проблем.

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