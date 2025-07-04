«Динамо» — «Партизан»: прогноз на матч 4 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру Братского кубка «Динамо» М — «Партизан».

Ставка: «Динамо» победит за 2.24.

Уже сейчас видно, что игроки московского клуба выглядят целостно. Теперь же они снова выступят на домашнем стадионе, то есть в привычной обстановке. Плюс с каждой тренировкой и игрой физические кондиции футболистов лучше. Всё больше понятны требования нового тренерского штаба. Какие могут быть проблемы?

«Партизан», в свою очередь, готовится к квалификационным матчам в еврокубках. Результаты контрольных встреч наверняка интересны сербам в последнюю очередь. Однако осадок остаётся, ведь получается пока далеко не всё. У себя дома белградцы потерпели поражение во встрече с московской «Родиной» из Первой лиги, а в 1-м туре Братского кубка получили 1:3 от московского ЦСКА.

Есть все предпосылки, что сербы уступят и московскому «Динамо». Уже 10 июля белградцам лететь в гости к АЕКу в Ларнаку на первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы. Последнее, что команде сейчас нужно – это травмировать футболистов. А потому вряд ли стоит ждать сильной отдачи. У бело-голубых же рисков гораздо меньше, тренер новый — надо проявлять себя.