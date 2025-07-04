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«Динамо» — «Партизан»: стал известен самый вероятный счёт

«Динамо» — «Партизан»: стал известен самый вероятный счёт
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В пятницу, 4 июля, на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве состоится матч 2-го тура Братского кубка «Динамо» Москва — «Партизан» Белград. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

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Сделать ставку на победу московского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.24, в то время как победа белградского «Партизана» по итогам 90 минут игры оценивается в 2.64.

Ничейный исход представлен в линии с коэффициентом 3.55.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (7.50). Победа «Динамо» 2:1 доступна за 8.00, на точный счёт 2:0 в пользу бело-голубых дают 9.20.

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