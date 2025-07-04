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«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»: букмекеры оценили шансы

«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»: букмекеры оценили шансы
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4 июля 2025 года в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют бразильский «Флуминенсе» и саудовский «Аль-Хиляль». Встреча состоится на стадионе «Кэмпинг Уорлд». Начало — в 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение саудовскому клубу. Поставить на победу «Аль-Хиляля» можно с коэффициентом 2.50, а шансы «Флуминенсе» оценили в 2.80.

Ничья по итогам двух таймов идёт с коэффициентом 3.40.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

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