«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»: стал известен самый вероятный счёт 1/4 финала КЧМ

4 июля 2025 года в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют бразильский «Флуминенсе» и саудовский «Аль-Хиляль». Встреча состоится на стадионе «Кэмпинг Уорлд». Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение саудовскому клубу. Поставить на победу «Аль-Хиляля» можно с коэффициентом 2.50, а шансы «Флуминенсе» оценили в 2.80.

Ничья по итогам двух таймов идёт с коэффициентом 3.40.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 по итогам основного времени (7.50). Следом идёт счёт 1:0 в пользу саудовского клуба за 8.50, а также победа «Флуминенсе» 1:0 (9.00).