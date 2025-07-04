«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»: прогноз на матч 4 июля

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на четвертьфинал КЧМ-2025 «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль».

Ставка: итоговая победа «Аль-Хиляля» за 1.80.

В трёх из четырёх матчей КЧМ-2025 «Флуминенсе» не пропускал. Кроме сухой победы во встрече с миланцами, были нулевые ничьи с дортмундской «Боруссией» и «Мамелоди Сандаунз». Именно за счёт качественной защиты бразильскому клубу удаётся добывать результат в таких матчах.

«Аль-Хиляль» тоже творит магию на клубном чемпионате мира. Незадолго до старта турнира новым главным тренером стал Симоне Индзаги, бывшую команду которого как раз и обыграл «Флуминенсе». Вот и дополнительный повод отомстить за миланцев, к которым итальянский тренер за годы работы, несомненно, прикипел.

«Аль-Хиляль» не хуже «Флуминенсе» действует в обороне. На групповом этапе КЧМ-2025 подопечные Симоне Индзаги сыграли вничью с «Реалом» (1:1) и «Ред Булл Зальцбург» (0:0) и победили «Пачуку» (2:0). С учётом всей мощи «Манчестер Сити» сыграть совсем без пропущенных голов было невозможно. Однако саудовцы показали, что умеют не только терпеть, но и забивать.

Предлагаем поставить на проход подопечных Симоне Индзаги в полуфинал КЧМ-2025 за 1.80. Во-первых, всё-таки команда у Ренато Гаушо возрастная, и ей требуется больше времени на восстановление. Во-вторых, лидеры атаки «Аль-Хиляля» — это бразильцы, которых не напугать крепкой защитой соотечественников.

В-третьих, это эффект Симоне Индзаги, который проделал большую работу за короткий срок и улучшил игру саудовского клуба во многих моментах. Не исключаем, что потребуется дополнительное время или серия пенальти, однако дальше должны пройти «лидеры».