«Палмейрас» — «Челси»: назван самый вероятный счёт

5 июля 2025 года в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют бразильский «Палмейрас» и лондонский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало — в 4:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 2.05, а шансы «Палмейраса» оценили в 3.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Наиболее вероятный счёт — 0:0 по итогам двух таймов за 6.50. Ничья 1:1 доступна за 7.50, на победу «Челси» 1:0 дают 8.50.