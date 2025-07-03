OLIMPBET Суперкубок России: оставь свой след в истории футбола

Если ты всегда мечтал стать частью большого спортивного события — сейчас твой момент! OLIMPBET запустил спецпроект к Суперкубку России по футболу, каждый может принять в нём участие.

На сайте проекта каждый желающий может написать слова поддержки любимой команде или просто оставить автограф. Лучшие послания и рисунки будут размещены прямо на спортивной форме игроков, в которой они выйдут на торжественную церемонию открытия матча.

Кроме того, участники проекта смогут побороться за ценные призы — билеты на OLIMPBET Суперкубок, а также за главный приз: номер в отеле на территории «Казань Арены» на две ночи с захватывающим видом прямо на футбольное поле.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России по футболу состоится 12 июля на «Казань Арене». На поле сойдутся футбольный клуб «Краснодар» и московский ЦСКА.

«Компания OLIMPBET является партнёром Суперкубка уже давно — этот матч станет для нас девятым в этом статусе. Каждый год мы стараемся удивить болельщиков ярким шоу и нестандартными активностями. В этом году у каждого фаната есть реальный шанс стать частью большого события и буквально «приложить руку» к тому, какой будет форма игроков на поле. Это уникальный формат, которого в российском футболе ещё не было», — отметил Константин Гусев, директор по развитию OLIMPBET.

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