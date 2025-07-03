Букмекеры оценили шансы Вероники Кудерметовой победить Эмму Наварро на Уимблдоне

3 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором встретятся россиянка Вероника Кудерметова и 10-я сеяная, представительница США Эмма Наварро.

Букмекеры считают фаворитом американку. Сделать ставку на победу Наварро предлагается с коэффициентом 1.55. Победу российской теннисистки оценили в 2.45.

На успех Эммы в двух сетах можно сделать ставку за 2.38. На то, что Кудерметова выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.54. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 2.80

В первом круге Кудерметова победила китаянку Чжу Линь — 6:3, 6:2. Наварро на старте Уимблдона оказалась сильнее Петры Квитовой — 6:3, 6:1.

Теннисистки раньше встречались друг с другом один раз, в 2021 году выиграла россиянка. В третьем круге победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Барбора Крейчикова — Кэролайн Доулхайд.