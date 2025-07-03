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Букмекеры оценили шансы Вероники Кудерметовой победить Эмму Наварро на Уимблдоне

Букмекеры оценили шансы Вероники Кудерметовой победить Эмму Наварро на Уимблдоне
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3 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором встретятся россиянка Вероника Кудерметова и 10-я сеяная, представительница США Эмма Наварро.

Букмекеры считают фаворитом американку. Сделать ставку на победу Наварро предлагается с коэффициентом 1.55. Победу российской теннисистки оценили в 2.45.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 13:00 МСК
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

На успех Эммы в двух сетах можно сделать ставку за 2.38. На то, что Кудерметова выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.54. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 2.80

В первом круге Кудерметова победила китаянку Чжу Линь — 6:3, 6:2. Наварро на старте Уимблдона оказалась сильнее Петры Квитовой — 6:3, 6:1.

Теннисистки раньше встречались друг с другом один раз, в 2021 году выиграла россиянка. В третьем круге победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Барбора Крейчикова — Кэролайн Доулхайд.

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