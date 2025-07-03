Букмекеры оценили шансы Вероники Кудерметовой победить Эмму Наварро на Уимблдоне

3 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором встретятся россиянка Вероника Кудерметова и 10-я сеяная, представительница США Эмма Наварро.
Букмекеры считают фаворитом американку. Сделать ставку на победу Наварро предлагается с коэффициентом 1.55. Победу российской теннисистки оценили в 2.45.
|1
|2
|3
|
|
На успех Эммы в двух сетах можно сделать ставку за 2.38. На то, что Кудерметова выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.54. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 2.80
В первом круге Кудерметова победила китаянку Чжу Линь — 6:3, 6:2. Наварро на старте Уимблдона оказалась сильнее Петры Квитовой — 6:3, 6:1.
Теннисистки раньше встречались друг с другом один раз, в 2021 году выиграла россиянка. В третьем круге победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Барбора Крейчикова — Кэролайн Доулхайд.
- 3 июля 2025
-
10:00
-
09:32
-
08:42
-
08:00
-
01:07
-
00:00
- 2 июля 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:55
-
16:00
-
15:17
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:48
-
12:00
-
11:00
-
10:22
-
10:00
-
09:22
-
08:47
-
07:59
-
00:13
- 1 июля 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:37
-
16:00
-
15:43
-
15:00
-
14:00
-
13:22
-
13:00