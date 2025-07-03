Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой пройти в третий круг Уимблдона

3 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором встретятся седьмая сеяная россиянка Мирра Андреева и представительница Италии Лючия Бронцетти.

Букмекеры считают явным фаворитом россиянку. Сделать ставку на победу Андреевой предлагается с коэффициентом 1.04. Победу итальянской теннисистки оценили в 11.00.

На успех Мирры в двух сетах можно сделать ставку за 1.23. На то, что Бронцетти выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 3.90. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 5.30.

В первом круге Андреева победила Маяр Шериф из Египта — 6:3, 6:3. Бронцетти на старте Уимблдона оказалась сильнее швейцарки Хиль Белен Тайхман — 6:4, 7:5.

Теннисистки раньше не встречались друг с другом. В третьем круге победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Хейли Баптист — Виктория Мбоко.