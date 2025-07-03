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Букмекеры назвали шансы Екатерины Александровой пробиться в третий круг Уимблдона

Букмекеры назвали шансы Екатерины Александровой пробиться в третий круг Уимблдона
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3 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором встретятся 18-я сеяна россиянка Екатерина Александрова и представительница Нидерландов Сюзан Ламенс.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 16:30 МСК
Сюзан Ламенс
69
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Букмекеры считают явным фаворитом россиянку. Сделать ставку на победу Александровой предлагается с коэффициентом 1.09. Победу теннисистки из Нидерландов оценили в 7.20.

На успех Екатерины в двух сетах можно сделать ставку за 1.50. На то, что Ламенс выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 2.48. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 3.80

В первом круге Александрова победила австралийку Присциллу Хон — 6:2, 7:5. Ламенс на старте Уимблдона оказалась сильнее Ивы Йович — 6:1, 6:1.

Теннисистки раньше не встречались друг с другом. В третьем круге победитель сыграет с сильнейшим в противостоянии Ван Синьюй — Зейнеп Сёнмез.

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