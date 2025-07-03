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Букмекеры назвали шансы Анастасии Захаровой победить украинку Ястремскую на Уимблдоне

Букмекеры назвали шансы Анастасии Захаровой победить украинку Ястремскую на Уимблдоне
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3 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором встретятся россиянка Анастасия Захарова и представительница Украины Даяна Ястремская.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:00 МСК
Анастасия Захарова
95
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Не начался
1 2 3
         
         
Даяна Ястремская
42
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Букмекеры считают фаворитом украинку. Сделать ставку на победу Ястремской предлагается с коэффициентом 1.20. Победу российской теннисистки оценили в 4.50.

На успех Даяны в двух сетах можно сделать ставку за 1.60. На то, что Захарова выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 2.25. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 3.50.

В первом круге Захарова победила Викторию Азаренко из Беларуси — 6:2, 2:6, 6:1. Ястремская на старте Уимблдона сенсационно оказалась сильнее американки Кори Гауфф — 7:6, 6:1.

Теннисистки раньше не встречались друг с другом. В третьем круге победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Софья Кенин — Джессика Бузас Манейро.

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