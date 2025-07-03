Букмекеры назвали шансы Анастасии Захаровой победить украинку Ястремскую на Уимблдоне

3 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором встретятся россиянка Анастасия Захарова и представительница Украины Даяна Ястремская.
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Букмекеры считают фаворитом украинку. Сделать ставку на победу Ястремской предлагается с коэффициентом 1.20. Победу российской теннисистки оценили в 4.50.
На успех Даяны в двух сетах можно сделать ставку за 1.60. На то, что Захарова выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 2.25. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 3.50.
В первом круге Захарова победила Викторию Азаренко из Беларуси — 6:2, 2:6, 6:1. Ястремская на старте Уимблдона сенсационно оказалась сильнее американки Кори Гауфф — 7:6, 6:1.
Теннисистки раньше не встречались друг с другом. В третьем круге победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Софья Кенин — Джессика Бузас Манейро.
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