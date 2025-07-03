Букмекеры оценили шансы Анны Калинской пройти в третий круг Уимблдона

3 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором встретятся россиянка Анна Калужская и 23-я сеяная, представительница Дании Клара Таусон.

Букмекеры считают, что у датчанки чуть больше шансов на успех. Сделать ставку на победу Таусон предлагается с коэффициентом 1.74. Победу российской теннисистки оценили в 2.10.

На успех Клары в двух сетах можно сделать ставку за 2.85. На то, что Калинская выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.39. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 3.00.

В первом круге Калинская победила сербку Нину Стоянович — 6:3, 7:6. Таусон на старте Уимблдона оказалась сильнее Хизер Уотсон — 2:6, 6:4, 6:3.

Теннисистки раньше встречались друг с другом один раз, в 2024 году выиграла россиянка. В третьем круге победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Мария Саккари — Елена Рыбакина.