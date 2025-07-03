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Букмекеры оценили шансы Анны Калинской пройти в третий круг Уимблдона

Букмекеры оценили шансы Анны Калинской пройти в третий круг Уимблдона
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3 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором встретятся россиянка Анна Калужская и 23-я сеяная, представительница Дании Клара Таусон.

Букмекеры считают, что у датчанки чуть больше шансов на успех. Сделать ставку на победу Таусон предлагается с коэффициентом 1.74. Победу российской теннисистки оценили в 2.10.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 18:15 МСК
Клара Таусон
22
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
39
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

На успех Клары в двух сетах можно сделать ставку за 2.85. На то, что Калинская выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.39. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 3.00.

В первом круге Калинская победила сербку Нину Стоянович — 6:3, 7:6. Таусон на старте Уимблдона оказалась сильнее Хизер Уотсон — 2:6, 6:4, 6:3.

Теннисистки раньше встречались друг с другом один раз, в 2024 году выиграла россиянка. В третьем круге победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Мария Саккари — Елена Рыбакина.

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