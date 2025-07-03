Аналитики назвали шансы Людмилы Самсоновой победить Юлию Стародубцеву на Уимблдоне

3 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором встретятся 19-я сеяная россиянка Людмила Самсонова и представительница Украины Юлия Стародубцева.
Букмекеры считают фаворитом россиянку. Сделать ставку на победу Самсоновой предлагается с коэффициентом 1.14. Победу украинской теннисистки оценили в 5.70.
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На успех Людмилы в двух сетах можно сделать ставку за 1.56. На то, что Стародубцева выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 2.34. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 3.30.
В первом круге Самсонова победила Майю Джойнт из Австралии — 6:3, 6:2. Стародубцева на старте Уимблдона оказалась сильнее Франчески Джонс — 1:6, 6:3, 6:1.
Теннисистки раньше встречались друг с другом один раз, в апреле этого года выиграла украинка. В третьем круге победитель сыграет с сильнейшим в противостоянии Дарья Касаткина — Ирина Камелия Бегу.
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