«Зенит» — «Динамо» Махачкала: кто фаворит товарищеского матча 3 июля, какие прогнозы

В четверг, 3 июля, в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом петербургскую команду. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.36, что приблизительно составляет 73% вероятности. Победа махачкалинского «Динамо» оценивается в 8.80, а ничейный исход представлен в линии за 4.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу петербуржцев.