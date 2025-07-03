Первая СРО раскритиковала инициативу о налоге на борьбу с лудоманией

Исполнительный директор и руководитель правового комитета организации Олег Давыдов в интервью Sports.ru раскритиковал инициативу о налоге на борьбу с лудоманией, который будет взиматься с букмекеров.

«Мы снова сталкиваемся с неким желанием, не подтверждённым цифрами. У нас до сих пор нет никакой вменяемой статистики относительно масштабов проблемы, не представляют такую статистику и авторы инициативы.

С учётом отсутствия необходимой статистики в «Первой СРО» у букмекеров возникает вопрос: каким образом была определена ставка отчислений на борьбу с лудоманией и прогнозируемый размер полученных средств? Куда пойдёт эта сумма, как она будет расходоваться, есть ли вообще потребность у Минздрава в этих деньгах?» — заявил Давыдов.

Кроме того, представитель СРО указал на отсутствие утверждённой методики лечения и признаков игровой зависимости.

«Мы считаем, что инициативы должны опираться на статистику. А готовить, собирать эту статистику — задача тех, кто их выдвигает», — подчеркнул Давыдов.

Инициативу о налоге на лудоманию выдвинул депутат Госдумы Артём Метелев. Предполагается, что она составит 0,1% от выручки букмекеров.