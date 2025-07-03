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«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»: прогнозы и ставки на матч 1/4 финала КЧМ

«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»: прогнозы и ставки на матч 1/4 финала КЧМ
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4 июля 2025 года в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют бразильский «Флуминенсе» и саудовский «Аль-Хиляль». Встреча состоится на стадионе «Кэмпинг Уорлд». Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение саудовскому клубу. Поставить на победу «Аль-Хиляля» можно с коэффициентом 2.50, а шансы «Флуминенсе» оценили в 2.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.40.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
04 июля 2025, пятница. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу саудовского клуба за 8.50.

Нас ожидает игра между клубами, которые в 1/8 финала КЧМ-2025 совершили настоящие сенсации. В них мало кто верил, однако это не помешало обыграть сильнейшие европейские команды. «Флуминенсе» уверенно победил «Интер» со счётом 2:0. Саудовский клуб одержал победу в матче 1/8 финала с «Манчестер Сити» — 4:3 (2:2, 2:1 д. вр.).

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