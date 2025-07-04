Рублёв — Маннарино: прогноз на матч Уимблдона

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру третьего круга Уимблдона-2025 Андрей Рублёв — Адриан Маннарино.

Ставка: Рублёв победит + тотал больше 37.5 гейма за 2.55.

Андрей Рублёв — явный фаворит предстоящего матча. Во-первых, занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге. Разница в классе прямо сейчас между соперниками существенная. Во-вторых, в последнее время он чаще доходит до более серьёзных стадий на больших турнирах. После сенсационного вылета Даниила Медведева именно на Андрея вся надежда.

На Уимблдоне-2025 Рублёв уже справился с двумя соперниками. Сперва разобрался с сербом Ласло Джере, а затем одержал победу над Ллойдом Харрисом из Южной Африки. Примечательно, что в каждом случае требовалось четыре партии.

Маннарино — французский теннисист, который сейчас располагается на 123-й строчке в рейтинге. Ему уже 37 лет, и прежде всего это опыт. За свою карьеру Адриан побывал в разных ситуациях, а потому его сложно чем-то удивить. В то же время годы берут своё. В первом круге получилось обыграть австралийца Кристофера О'Коннелла, а во втором досталось соотечественнику Валентену Руае.

Однако Адриан Маннарино начал выступление на Уимблдоне-2025 с квалификации и провёл суммарно пять матчей. Для такого возрастного теннисиста это достаточно большая нагрузка, и она непременно скажется в матче с сильным соперником. Андрей Рублёв должен побеждать, как это было уже не раз в очных встречах. Только вот легко ему не будет однозначно.