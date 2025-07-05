«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Ванкувер Уайткэпс»: прогноз на матч 5 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Ванкувер Уайткэпс».

Ставка: «Ванкувер» победит за 2.60.

«Лос-Анджелес Гэлакси» прошлый сезон провёл здорово, но в нынешнем к нему есть большие вопросы. После двух десятков матчей клуб занимает последнюю строчку не только в Западной конференции, но и в сводной таблице МЛС, набрав всего девять очков. О плей-офф думать, конечно же, не приходится.

Причём команде иногда просто не везёт. Взять хотя бы майскую встречу со «Спортинг Канзас-Сити» (0:1). «Гэлакси» проиграли, хотя соперник не нанёс ни одного удара по воротам. Пропущенный мяч — автогол защитника. После того случая, кстати, нарисовалось поражение со счётом 0:7 от «Нью-Йорк Ред Буллз».

Помогать «Лос-Анджелесу» пытается Марко Ройс, перешедший из дортмундской «Боруссии». Забил четыре мяча и отдал пять голевых передач в 14 матчах. Однако этого зачастую не хватает даже для ничейного результата. Уж очень много команда пропускает. А «Ванкувер Уайткэпс» — один из лидеров. Едва ли у него возникнут какие-либо проблемы здесь.