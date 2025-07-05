Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Бавария»: стал известен фаворит 1/4 финала КЧМ-2025

«ПСЖ» — «Бавария»: стал известен фаворит 1/4 финала КЧМ-2025
Комментарии

5 июля 2025 года в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют «ПСЖ» и «Бавария». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало — в 19:00 мск. Вывеска тянет на финал, но судьба свела эти команды раньше.

Материалы по теме
«ПСЖ» и «Реал» — фавориты КЧМ. Но они не встретятся в финале
«ПСЖ» и «Реал» — фавориты КЧМ. Но они не встретятся в финале

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение парижскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Баварии» оценили в 3.00.

Ничья по итогам двух таймов идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.

Материалы по теме
Роналду оправдает самый дорогой контракт в истории! «Аль-Наср» ждёт чемпионский сезон
Роналду оправдает самый дорогой контракт в истории! «Аль-Наср» ждёт чемпионский сезон
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android