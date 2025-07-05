«ПСЖ» — «Бавария»: назван самый вероятный счёт матча

5 июля 2025 года в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют «ПСЖ» и «Бавария». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение парижскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Баварии» оценили в 3.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 по итогам двух таймов за 7.50. Победа «ПСЖ» 2:1 доступна за 8.50, на точный счёт 2:2 выставлен коэффициент 9.30.