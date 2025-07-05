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«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз на матч 5 июля

«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз на матч 5 июля
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на четвертьфинал КЧМ-2025 «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» выйдет в полуфинал за 2.17.

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«Бавария» легко обыграла своих соперников на КЧМ-2025, за исключением «Бенфики» (0:1). Во встрече с «орлами» главный тренер мюнхенцев провёл глубокую ротацию, потому что тратить силы основных футболистов ради первого места в группе не было смысла. Команде было всё равно, с кем играть в плей-офф.

Баварцы победили в матче с «Окленд Сити» с крупным счётом 10:0 и обыграли «Бока Хуниорс» (2:1). В 1/8 финала они выиграли у «Фламенго» — 4:2. Бразильский клуб растерялся под натиском. Не выглядел хуже по статистике, но по игре допускал серьёзные ошибки, в том числе забил автогол.

Героем встречи стал Гарри Кейн, оформив дубль. Перед игрой с «ПСЖ» он вспомнил прошлый очный матч и отметил, что мюнхенцы могут победить любого, если проведут игру на высоком уровне. Сомневаться в настрое не приходится. Многие футболисты перед четвертьфиналом вспомнили прошлую победу в матче с парижанами, они выйдут на поле уверенными в своих силах.

Нас ждёт игра двух топовых клубов. В качестве ставки предлагаем взять проход «Баварии» с коэффициентом 2.17. «ПСЖ» — свежая и быстрая команда, а победа в Лиге чемпионов дала ей положительный импульс на КЧМ-2025. Однако мюнхенский клуб демонстрирует впечатляющую форму в США и очень агрессивен в атаке. Венсан Компани помнит, как нужно обыгрывать парижан, и использует свои козыри снова.

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