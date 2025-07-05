«Реал» Мадрид — «Боруссия»: букмекеры оценили шансы в четвертьфинале КЧМ

5 июля 2025 года в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют «Реал» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд. Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.62, а шансы «Боруссии» оценили в 5.00.

Ничья после двух таймов игры идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 1.58.