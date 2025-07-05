«Реал» — «Боруссия» Дортмунд: стал известен самый вероятный счёт

5 июля 2025 года в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют «Реал» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд. Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.62, а шансы «Боруссии» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу мадридцев за 8.50. Ничья 1:1 идёт за 8.70, на победу «Реала» 2:0 выставлен коэффициент 9.50.