«Реал» Мадрид — «Боруссия»: прогноз на 1/4 финала клубного чемпионата мира

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру «Реал» — «Боруссия».

Ставка: «Реал» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.90.

Нико Ковач считает предстоящую встречу с «Реалом» бонусом и хорошим вызовом для команды. Однако если его клубу было так тяжело в матче с «Монтерреем», как справиться с давлением «сливочных»? Ведь у футболистов мадридского клуба качество индивидуального мастерства значительно выше!

Мы прогнозируем победу «Реала» через тотал больше 1.5 мяча за 1.90. Одного гола явно будет недостаточно, чтобы обыграть «Боруссию», у которой есть Серу Гирасси и новичок Джоб Беллингем. Англичанин очень быстро влился в коллектив, отдал результативную передачу и забил гол.

Будет интересно также посмотреть на игру Джоба против своего брата Джуда, выступающего за «Реал». Видимо, старший выйдет из этой дуэли победителем. Вспомнить хотя бы, как прошли две последние очные встречи между «Боруссией» и мадридцами. «Сливочные» в 2024 выиграли Лигу чемпионов, а в финале победили как раз дортмундцев со счётом 2:0.

А недавно в матче общего этапа Лиги чемпионов команды встретились снова. Ничего нового не произошло — «галактикос» разгромили чёрно-жёлтых со счётом 5:2. Рановато Нико Ковачу побеждать таких соперников. Вроде появился порядок в защите, но «Мамелоди Сандаунз» и «Монтеррей» находили путь к воротам. А здесь — совсем другой уровень.