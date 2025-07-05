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ЦСКА — ОФК Белград: ставки и коэффициенты букмекеров на матч Братского кубка

ЦСКА — ОФК Белград: ставки и коэффициенты букмекеров на матч Братского кубка
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5 июля 2025 года в матче Братского кубка сыграют московский ЦСКА и белградский ОФК. Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение московскому клубу. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.15, что составляет примерно 82% вероятности.

При этом шансы белградского ОФК оценили в 17.00 (5%). Ничья идёт с коэффициентом 7.10 (13%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. На гол в каждом тайме дают 1.48.

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