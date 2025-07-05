ЦСКА — ОФК Белград: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Братского кубка ЦСКА — ОФК Белград.

Ставка: ЦСКА победит + тотал больше 3.5 гола за 2.18.

Встреча с ОФК не должна доставить больших хлопот армейцам. Соперник провёл далеко не лучший сезон в чемпионате Сербии, и у него большие проблемы с обороной. В последних пяти матчах первенства белградцы пропустили 13 мячей. Предсезонную подготовку они начали с нулевой ничьей с «Сутьеской», однако гордиться нечем.

А вот Братский кубок стартовал для белградской команды с разгромного поражения во встрече с московским «Динамо» (0:4). Она толком ничего не продемонстрировала. Команде многому предстоит научиться, окрепнуть и выстроить надёжную оборону. Будет сложно быстро прийти в себя после такого поражения.

ЦСКА же, наоборот, поймал кураж. Футболисты начинают понимать, чего хочет от них Фабио Челестини. Если они так же, как в прошлом матче с «Партизаном», включат прессинг, будут быстрее развивать атаки и продемонстрируют активный футбол, тогда ещё одного разгрома не избежать. Предлагаем поставить на победу ЦСКА через тотал больше 3.5 мяча за 2.18.