«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»: ставка Александра Мостового на матч клубного ЧМ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль».

Ставка: 1:1 за 5.40.

«Флуминенсе» против «Аль-Хиляля» — четвертьфинал клубного чемпионата мира. Не самая очевидная пара, не все их ожидали увидеть в этом раунде плей-офф, особенно вспоминая, с кем они играли в 1/8 финала. Жду тут равной игры, вероятно, в основное время они могут не определить победителя.

«Аль-Хиляль» прошёл грозного соперника в прошлом раунде КЧМ, по сути, одного из фаворитов всего турнира — «Манчестер Сити». «Горожане» на классе провели первый тайм, забили, красиво разыграв мяч, потом до перерыва контролировали игру. Но во второй сорокапятиминутке уже по-другому заиграл саудовский клуб, Симоне Индзаги явно внёс изменения в тактику.

Быстро коллектив сравнял, после нескольких отскоков Леонардо головой забил в пустые ворота «Сити». «Хиляль» воспрянул духом, сразу же Малком в контратаку убежал и забил второй мяч. После этого «горожанам» уже тяжело было поддерживать темп. Они в основном пару моментов создали после угловых, один из них Холанд и смог реализовать. В дополнительное время окончательно устала команда Гвардиолы, «Хиляль» же дважды смог забить — Кулибали головой после углового и Леонардо после навеса в штрафную. «Сити» же только одним голом ответил и проиграл 3:4. Сенсационный результат, конечно.

«Флуминенсе», в свою очередь, противостоял другому сильному европейскому клубу — «Интеру». Голов у них было намного меньше. Бразильцы уверенно начали игру, открыли счёт на первых минутах — Кано забил после углового головой. Миланцы изредка моменты в ответ создавали, но забить им не удавалось. Обменивались они голевыми моментами изредка, но счёт оставался 1:0. К концу тайма «Флу» сделал счёт 2:0, но гол Игнасио отменили из-за офсайда.

Во втором тайме моментов было меньше, но стоит отметить, что в концовке несколько шансов на гол у «Интера» было, несколько раз он не забил. А вот «Флуминенсе» воспользовался атаками оппонента, забил второй мяч после контратаки на 93-й минуте —Эркулес пробил мимо Зоммера в нижний дальний угол. Итог — 2:0.

В группе на КЧМ соперники выступали схожим образом, не проигрывали, хотя противники иногда были сильными и статусными. Так, «Аль-Хиляль» двум европейским командам не уступил — 1:1 с «Реалом» и 0:0 с «Зальцбургом», оба раза саудовцы ещё и ближе к победе были. Ну а «Флуминенсе» едва не обыграл «Боруссию» Дортмунд на старте турнира.

Так что тут всё-таки встреча примерно равных соперников. Жду борьбы, но не думаю, что они сильно много забьют и определят победителя в основное время. Это уже для них будет пятый матч на турнире, выступать всё тяжелее.

Так что здесь, я считаю, мы увидим по голу с обеих сторон в основное время — точный счёт 1:1 за 5.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».