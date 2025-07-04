«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»: прогноз Дениса Алхазова на игру 1/4 финала клубного ЧМ

Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч КЧМ «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль».

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Удивительная вывеска в 1/4 финала клубного чемпионата мира, потому что «Флуминенсе» выбил миланский «Интер», а «Аль-Хиляль» прошёл «Манчестер Сити». Ещё недавно эти команды играли в финале Лиги чемпионов, а вот как оно всё получилось.

В «Аль-Хиляле» проблемы с форвардами, пускай Маркос Леонардо себя здорово проявил с «Сити», но для него очень сложный турнир. Плюс Митрович выпал из заявки, не сумел привести себя в форму, поэтому срочно дозаявлен в команду Абдерразак Хамдалла. Хамдалла — один из лучших бомбардиров саудовской Про-Лиги последних лет. Но в команде по-прежнему не будет Салема Аль-Давсари. У «Флуминенсе» вроде без потерь.

Я предлагаю ставочку спокойную, размеренную – обе забьют за 1.84. «Флуминенсе» всё-таки очень прилично пропускал, даже со самой слабой командой своей группы», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».