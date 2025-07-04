«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу КЧМ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль».

Ставка: обе забьют — нет за 2.03.

«Матч 1/4 Клубного чемпионата мира между «Флуминенсе» и футбольным клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хилялем» пройдёт в Орландо. Вряд ли кто-то мог спрогнозировать такое противостояние в четвертьфинале, ведь их соперниками были великие европейские клубы — «Интер» и «Манчестер Сити».

Но в футбол научились играть все, и колоссальной разницы в уровне мастерства мы не увидели. А вот запредельный настрой, максимальная самоотдача, ну и, конечно же, должное мастерство — все это было со стороны уже четвертьфиналистов.

Обе команды уже выполнили задачу минимум, как мне кажется, но аппетит приходит во время еды, и почему бы не выйти в полуфинал? Ведь соперники плюс-минус равные по силе, о чем говорят и цифры: 2.80 на победу бразильцев в основное время и 2.50 — на саудитов. Конечно, и те, и те меня приятно удивили не только своим результатом, но и качеством игры. Но я все же отдам предпочтение бразильцам.

Немного статистики. Команды на этом турнире провели по четыре матча, и две игры на ноль у «Аль-Хиляля» и три сухих матча у «Флуминенсе». Поэтому, несколько прогнозов на рассмотрение. Первое, «тотал матча меньше 2.5. Второе, «обе забьют — нет». Я не верю в большое количество забитых мячей. И третье, «выход в 1/2 «Флуминенсе» за 2,03.

А мой прогноз — «обе команды забьют — нет» за 2,03», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».