«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»: ставка Эльвина Керимова на матч КЧМ в Орландо

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч КЧМ «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль», четвертьфинал клубного ЧМ. «Флу» прошёл «Интер», забив в самом начале и в конце матча, играя в свойственной себе манере, консервативно от защиты, надёжно, позиционно защищаясь и убегая в контратаки. Да, «Флуминенсе», конечно, повезло, что «Интер» свои моменты не реализовал. Но, в общем, именно по стилю игры бразильцы вообще не удивили, ну и сценарий был удачным абсолютно для команды, которая забила первой, и «Интер» был вынужден атаковать в основном на ограниченном пространстве.

«Аль-Хиляль» совершил главную сенсацию турнира, пройдя «Манчестер Сити», здорово действуя в переходных фазах, пользуясь пространством, убегая в быстрые атаки и наказывая «Сити» за ошибки в переходах из атаки в оборону. И со стандарта «Хиляль» тоже забил. В общем, весёлая получилась игра, Буну, конечно, герой. Если бы не его спасение, я думаю, «Сити» прошёл бы дальше. Очень много сил «Хиляль» потратил в этом матче. Плюс было дополнительное время. И, в общем, и физические, и ментальные силы, конечно, команда там оставила.

Игра с «Флуминенсе» получится совсем другой, я думаю, пространства во встрече с бразильцами будет гораздо меньше, и это может создать трудности. Это обстоятельство может создать проблемы «Аль-Хилялю». Я думаю, что это будет непростой матч. Я бы здесь рассмотрел нерезультативный сценарий, учитывая стиль «Флуминенсе».

Мы видели уже на этом турнире, как надёжно может защищаться «Флу», сыграли «на ноль» с Дортмундом, с «Интером», с сильными командами. Могут, я думаю, бразильцы надёжно отзащищаться и во встрече с «Аль-Хилялем», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».